Maru Campos pide entregar a Andrea Chávez a EU por presuntos nexos con el crimen organizado

Nota de Latinus

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum debe entregar al gobierno de Estados Unidos a la morenista Andrea Chávez por su presunta relación con el crimen organizado.

“Debe entregar no nada más a Rocha Moya, debe entregar a los demás gobernadores, alcaldes y diputados. A Andrea Chávez y a Ariadna Montiel. ¿Entregarlas a Estados Unidos? Sí”, afirmó.

En entrevista con Carlos Loret de Mola en Latinus, la mandataria dijo que los chihuahuenses no quieren que Chávez gobierne, porque “gobernaría La Barredora”.

“¿Tú crees que los chihuahuenses, sabiendo lo que es el crimen organizado, dejarían entrar a La Barredora a través de Andrea Chávez? Andrea Chávez es igual a La Barredora. Andrea Chávez es igual a crimen organizado, es igual a Adán Augusto López”.

La panista negó haber enviado manifestantes para recibir a Andy López Beltrán y a la dirigencia de Morena el pasado domingo cuando se realizaría la marcha en su contra.

Aseguró que la poca afluencia que tuvo la convocatoria fue por el hartazgo de la gente.

“Se dio por el hartazgo de los chihuahuenses hacia Morena, pero también se dio porque los Los chihuahuenses no quieren que la barredora a través de Andrea Chávez gobierne el estado de Chihuahua”.

La mandataria dijo que la presidenta está cometiendo una ilegalidad al proteger a Rocha Moya pese a las acusaciones; sin embargo, el partido gobernante está promoviendo un juicio político por traición a la patria.