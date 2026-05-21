Apadrinan Lucy y Lalo Gattás a 72 matrimonios en ceremonia colectiva del DIF

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En emotiva ceremonia nupcial, la presidenta del Sistema DIF Municipal Lucy de Gattás y el alcalde de Victoria Lalo Gattás apadrinaron a 72 parejas que solicitaron su inscripción en la Campaña de Matrimonios Colectivos 2026 para legalizar su unión civil.

“Me llena de alegría ser testigo de este momento tan significativo en el que cada pareja fortalece su familia y construye un futuro con mayor certeza jurídica, seguridad patrimonial y tranquilidad para sus seres queridos” dijo Lucy de Gattás en su mensaje de felicitación.

Antes del brindis y vals, Lalo Gattás reconoció el trabajo que realiza su esposa, junto a la presidenta del DIF Tamaulipas Dra. María de Villarreal, para fortalecer la familia; a la vez celebró la unión de las parejas con el deseo de “hacerlo con responsabilidad, amor y esperanza”.

En el evento nupcial estuvieron presentes la Directora del Instituto de la Mujer en Tamaulipas Marcia Benavides Villafranca, el director general del Sistema DIF Victoria César Saavedra Terán y la Directora de la Oficialía Primera del Registro Civil Alba Gabriela Rodríguez.