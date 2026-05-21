La UAT impulsa el futuro estudiantil con movilidad global y alianzas empresariales

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Al participar en la reunión con autoridades de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado y empresarios integrantes de los clústeres Automotriz y Eléctrico-electrónico, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, destacó el objetivo de cambiar las expectativas profesionales de estudiantes y egresados, brindándoles espacios de desarrollo en el sector empresarial y en destacados organismos del país.

“La UAT está ampliando los espacios para que los alumnos vivan experiencias de trabajo en empresas como Disney, e instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que queremos es cambiar un poco la expectativa que ellos tienen de su formación”, expresó.

Destacó que la UAT ha fortalecido significativamente su vinculación con instituciones nacionales y extranjeras, logrando que 627 jóvenes realicen estancias fuera de la entidad durante el último año, una cifra histórica al inicio de la actual administración, cuando apenas 80 estudiantes tenían esta oportunidad.

Durante la sesión, que tuvo como sede la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe, el rector subrayó que, dentro de estas acciones, se impulsan convenios con instituciones universitarias de los Estados Unidos y países de Europa y Latinoamérica, a la par que se trabaja en proyectos estratégicos regionales en estrecha coordinación con el Gobierno Estatal y los gobiernos municipales.

Como parte de la integración de la UAT en los clústeres Automotriz y Eléctrico-Electrónico, el rector Dámaso Anaya recalcó la finalidad de aportar sus recursos científicos y tecnológicos en los proyectos estratégicos de Tamaulipas y, a su vez, abrir nuevas oportunidades de desarrollo para estudiantes y egresados.

“Como universidad, tratamos de estar de la mano con los empresarios. Estamos cumpliendo las expectativas que tienen ustedes y la sociedad”, indicó.

En este marco, expuso que la UAT ha fortalecido su infraestructura y capacidades tecnológicas de vanguardia, destacándose como una de las pocas universidades en México que cuenta con equipamiento aerotransportado para registrar información geoespacial de alta precisión.

Asimismo, comentó que, a través de sus investigadores y servicios especializados, colabora en proyectos estratégicos del estado como el Puerto Seco en Ciudad Victoria y el nuevo Puerto de Matamoros, así como estudios territoriales y costeros, entre otros.

Con estas acciones, la UAT reafirma su compromiso con la educación humanista, asegurando que la formación de sus egresados responda a las necesidades y retos del desarrollo económico de Tamaulipas