Realiza Gobierno de Tamaulipas diagnóstico ambiental en el río San Marcos

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el propósito de fortalecer el saneamiento ambiental del río San Marcos y preservar el equilibrio de este ecosistema urbano, el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, lleva a cabo un diagnóstico de especies plagadas, enfermas, envejecidas o exóticas invasoras, ubicadas en el cauce y sus márgenes.

La acción forma parte de una estrategia preventiva orientada a conservar la afluencia del río, retirar vegetación no nativa cuando sea necesario y reducir riesgos para quienes transitan, viven o realizan actividades en esta zona de Ciudad Victoria, siempre con estricto apego a lo que marca la normatividad ambiental vigente, tanto federal como estatal.

Sobre estos trabajos, el director de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas, Daniel Alejandro Peñaloza Medellín, informó que el diagnóstico permitirá identificar con mayor precisión los árboles y plantas que presentan daños, enfermedades o condiciones que puedan afectar el equilibrio ambiental del río San Marcos.

“Estamos realizando un diagnóstico de plagas, enfermedades y especies exóticas, principalmente aquellas invasoras que se encuentran en el río, para llevar a cabo acciones de saneamiento ambiental que favorezcan el ecosistema”, señaló.

Explicó que estas labores también buscan salvaguardar la integridad de la ciudadanía, ya que algunos árboles enfermos, secos o de edad avanzada podrían representar un riesgo de caída, especialmente en zonas de paso o cercanas a viviendas.

“También se trata de cuidar la vida de las personas que transitan y viven en esta área. Si un árbol en malas condiciones permanece en el sitio, existe el riesgo de que caiga y pueda afectar a algún ciudadano”, puntualizó.

El funcionario detalló que, con base en este levantamiento técnico, se determinará qué especies requieren poda, tratamiento o derribo, bajo criterios técnicos, ambientales y legales, con el objetivo de mantener un entorno más seguro, limpio y funcional.

Estas acciones reflejan el enfoque humanista del gobierno que encabeza Américo Villarreal Anaya, donde la protección del medio ambiente va de la mano con el bienestar de las familias y el cuidado responsable de los espacios naturales de Tamaulipas.