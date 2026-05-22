Presentan app “México Invita” para turistas en el Mundial

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las bellezas naturales de Tamaulipas brillan en la nueva aplicación oficial del Gobierno de México para el Mundial 2026: “México Invita”.

Los impresionantes atractivos turísticos de Tamaulipas, incluyendo sus dos Pueblos Mágicos, ya forman parte de la plataforma digital que el Gobierno de México lanzó con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en las tres sedes del país: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamin Hernández Rodríguez, destacó la relevancia de esta herramienta, presentada oficialmente por la secretaria federal de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino.

“Esta aplicación permitirá que miles de visitantes nacionales e internacionales descubran parte de lo que Tamaulipas tiene para ofrecer”, señaló Hernández Rodríguez.

La app se puede descargar de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones móviles y ofrece un completo catálogo turístico de México, refirió el funcionario estatal.

En la sección dedicada a Tamaulipas destacan: sus hermosas playas, El Zacatón; el Centro Histórico de Tampico, Jaumave, La Cueva del Abra; y Gómez Farías, entre muchos otros destinos que confirman que Tamaulipas lo tiene todo.

También recordó que, la entidad promueve sus Nueve Rutas del Fútbol, una atractiva oferta turística diseñada especialmente para los aficionados y sus acompañantes, aprovechando la cercanía y conectividad del estado.

Estas rutas son operadas por las agencias: 360 Travel Agency, Jaibos Tour TMA, San José Turístico, Pic Travel y Bustrain Global, con paquetes de 1 a 3 noches, concluyó el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamin Hernández Rodríguez.