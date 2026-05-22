Reafirma Américo Villarreal compromiso por fortalecer infraestructura y servicios de salud

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al presidir la celebración del Día Internacional de la Enfermería, en donde otorgó 45 reconocimientos a personal de todo el estado, el gobernador Américo Villarreal Anaya reiteró que el principio básico del humanismo y la sensibilidad de poder percibir a otra persona como nuestro semejante está presente, más que en cualquier otra profesión, en las enfermeras y enfermeros.

Junto con la presidenta del Sistema DIF Estatal, María de Villarreal, y ante más de 3 mil profesionistas de la enfermería de todas las instituciones de salud, el gobernador se dirigió a quienes, dijo, considera como sus compañeros de gremio; les reiteró su reconocimiento y aseguró que, a pesar de los avances tecnológicos y digitales, la enfermería nunca podrá ser sustituida por la inteligencia artificial.

“No hay lugar a duda de que la calidad humana, el contacto del ser humano, con la capacidad del consuelo y el conocimiento para atender a una persona que está en una situación vulnerable, se sienta acompañada con la presencia de las enfermeras”, dijo.

Asimismo, reiteró su compromiso y voluntad política para seguir mejorando las condiciones y oportunidades en el sector salud y contar con mejor infraestructura hospitalaria, moderna, digna y con equipamiento.

“Existe una voluntad política por mejorar nuestro sistema de salud y las condiciones de los trabajadores de la salud, para poder tener una mejor oportunidad como nación y como estado, y que podamos nosotros sumarnos a ese gran esfuerzo que se está haciendo en nuestra nación, para crear en un futuro próximo este gran Sistema Nacional de Salud”, expresó.

Al dar la bienvenida al evento “Nuestras Enfermeras, Nuestro Futuro. Las enfermeras empoderadas salvan vidas”, Adriana Marcela Hernández Campos aseguró que las y los profesionales de la enfermería son la fortaleza del sistema de salud estatal, por lo que reconoció su gran compromiso, valentía y humanismo con el que desempeñan su trabajo.

“En esta celebración del Día Internacional de la Enfermería conmemoramos no solamente su entrega, sino también su empoderamiento y ética del servicio que destaca en nuestro sistema de salud”, expresó.

Por su parte, Irma Barragán Alvarado destacó que gracias a la iniciativa del gobernador Américo Villarreal, Tamaulipas es el único estado que cuenta en su estructura gubernamental con una Dirección General de Enfermería, “lo que demuestra que estamos avanzando a pasos firmes en nuestra progresión”, dijo.

“Señor gobernador, doctor Américo Villarreal Anaya, quiero agradecerle por siempre creer en las enfermeras y en los enfermeros. Cuente con nosotros para seguir transformando a Tamaulipas, que nada lo detenga en su firme determinación para heredar a las generaciones futuras un sistema de salud a la altura de los mejores”, mencionó.

A nombre de las y los enfermeros, Luz Eugenia Recobos, con 34 años de servicio en el Hospital Infantil de Tamaulipas, agradeció el reconocimiento y afirmó que la enfermería es mucho más que una profesión, “es una vocación de servicio que se construye con conocimiento, responsabilidad, empatía y, sobre todo, con el corazón”.

“Quiero agradecer a nuestras autoridades por reconocer y fortalecer el trabajo de enfermería, por impulsar espacios de crecimiento, capacitación y desarrollo profesional, que nos permiten continuar avanzando y brindando una atención cada vez más segura y de calidad”, mencionó.

También acompañaron al gobernador en este evento: Jorge Cortina Beltrán, subdelegado Médico del ISSSTE; José Luis Aranza Aguilar, delegado del IMSS Tamaulipas; el coronel Miguel Ángel Salgado, en representación de la 48 Zona Militar; Adriana Gallardo Rivera, en representación del Sector Naval, y la diputada local Katalyna Méndez Cepeda.