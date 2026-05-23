Cita FGR a Rocha y 9 más a entrevistas por acusaciones de EU

AGENCIAS

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que citó a rendir entrevistas ministeriales al Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y ex funcionarios acusados por Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico y colaboración con un grupo criminal.

La dependencia informó que las comparecencias forman parte de la indagatoria abierta tras la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra 10 ciudadanos mexicanos ligados presuntamente a estructuras criminales.

“Dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”, indicó la FGR.

Además de Rocha Moya, entre los señalados por autoridades estadounidenses aparecen Marco Antonio Almanza Avilés, ex Comisario General de la Policía de Investigación de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, ex jefe de la Policía de Investigación; Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad Pública estatal; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, ex mando policial, y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, identificado como ex comandante municipal.

El anuncio de la FGR se da luego de semanas de presión política y diplomática derivada de la acusación estadounidense contra funcionarios sinaloenses, caso que golpeó directamente al círculo político y de seguridad del Gobierno estatal.

En el mismo comunicado, la Fiscalía informó que también citó a comparecer, en calidad de testigos, a la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al ex Fiscal General del estado César Jáuregui Moreno, dentro de la investigación por el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.

La dependencia precisó que las entrevistas ministeriales derivan “de la cadena de mando de las personas servidoras públicas que realizaron el operativo” donde participaron autoridades estatales y posteriormente murieron dos ciudadanos estadounidenses relacionados con el caso.

El citatorio oficial a Campos fue dado a conocer después de que la Mandataria panista recibiera personalmente en Palacio de Gobierno el oficio de comparecencia enviado por funcionarios de la FGR, donde reclamó que, pese a contar con fuero constitucional, se le exija acudir ante el Ministerio Público federal.

La FGR sostuvo que en ambos expedientes actúa “de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.