Ciudad Victoria: Instruye alcalde Lalo Gattás intensificar desazolve de drenes pluviales

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Ante el pronóstico de más lluvias para la Capital, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez supervisó de manera personal los trabajos de desazolve que se realizan en los 27 kilómetros de red de drenes pluviales de la ciudad.

En compañía del gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) Fernando García Fuentes, recorrió tramos donde se realizan acciones de retiro de maleza y basura acumulada en el sistema de desagüe pluvial.

Con herramienta manual y maquinaria pesada, cuadrillas de COMAPA intensifican los trabajos de corte y poda de maleza, así como el retiro de plástico, llantas, aparatos y muebles domésticos en desuso que son arrojados a drenes pluviales.

Ante el inicio de la temporada de lluvias prevista para el 1 de junio, el alcalde Gattás Báez instruyó a la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio sumarse a las acciones de limpieza de rejillas pluviales para la prevención de riesgos de desborde, inundaciones y afectación en vialidades durante la temporada ciclones tropicales.