Con la Lotería Tamaulipeca un premio tras otro: Sectur

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Llera, Tamaulipas.- Con elegancia y encanto…ahí va la Cuera Tamaulipeca, con su arena y su mar azul… Llega Playa Miramar, vibrante y trabajador…El Puerto de Tampico, símbolo de libertad y belleza natural…aparece la guacamaya…así corre y se va corriendo, la Lotería Tamaulipeca.

De esta manera se presenta la Lotería Tamaulipeca, un concepto innovador y atractivo que recorre los diversos rincones del estado, convirtiéndose en un juego dinámico y cultural que celebra la identidad tamaulipeca.

En esta ocasión, la lotería llegó al municipio de Llera de la mano de las Brigadas Lazos del Bienestar, entregando regalos y apoyos concretos a todas las personas que completaron exitosamente su tablero tamaulipeco.

El DIF Tamaulipas que preside la doctora María de Villarreal y la secretaria de Turismo que encabeza Benjamín Hernández Rodríguez unieron esfuerzos y mezclaron sus cartas para llevar sonrisas, diversión y oportunidades a las familias de Llera.

La Lotería Tamaulipeca se convierte en una plataforma para dar a conocer las bellezas naturales, culturales y emblemáticas de un estado rico en atractivos como Tamaulipas.

Como en un buen juego de lotería, las instituciones estatales se alinean, participan, trabajan y entregan a la gente el paquete completo de servicios, bienestar, progreso y turismo, llegando hasta los lugares más apartados del territorio, ¡Y vamos por otra jugada!