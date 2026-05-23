Destaca estudiante del ITACE al obtener el tercer lugar nacional en el Festival Académico 2026

Claudia Anaya Alvarado, directora general del ITACE, resaltó el esfuerzo y la disciplina del joven tamaulipeco

23 mayo, 2026
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El talento y la excelencia académica del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) continúan trascendiendo a nivel nacional, en esta ocasión con Jesús Antonio Santiago del Ángel, estudiante del ITACE Tamaulipas, quien obtuvo el tercer lugar en el área de Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología durante el Festival Académico Nacional 2026.

Gracias a su sobresaliente desempeño académico en este festival, efectuado en Cancún, Quintana Roo, el estudiante del plantel Altamira recibió también una beca en la Universidad Anáhuac, reconocimiento que premia su compromiso, dedicación y excelencia en su formación profesional.

Claudia Anaya Alvarado, directora general del ITACE, resaltó el esfuerzo y la disciplina del joven tamaulipeco, destacando que este resultado es reflejo de la capacidad que existe en las aulas de la institución y del trabajo permanente que se realiza en favor de las y los estudiantes.

“Jesús Antonio representa el talento, la preparación y el compromiso de las y los jóvenes tamaulipecos. Este logro nos llena de orgullo y nos motiva a seguir fortaleciendo la educación de calidad para que más estudiantes alcancen sus metas y representen dignamente a Tamaulipas”, expresó.

Reconoció el apoyo brindado por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, así como por el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, por impulsar acciones y oportunidades que fortalecen el desarrollo académico de las y los jóvenes del estado.

“Cada logro estudiantil es resultado del esfuerzo conjunto entre alumnas, alumnos, docentes, madres y padres de familia, así como de autoridades comprometidas con la educación. Hoy, Jesús Antonio pone muy en alto el nombre de Altamira, del ITACE y de Tamaulipas”, concluyó.

El ITACE reafirma su compromiso de continuar impulsando espacios académicos, científicos y tecnológicos que permitan a las y los estudiantes desarrollar plenamente sus capacidades y consolidar una educación transformadora para Tamaulipas.

23 mayo, 2026
1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Ciudad Victoria: Instruye alcalde Lalo Gattás intensificar desazolve de drenes pluviales

23 mayo, 2026

Repondrá SET 43 mdp en mobiliario escolar dañado por las lluvias

23 mayo, 2026

Despierta la UAT vocaciones científicas en niños de Ciudad Victoria

23 mayo, 2026

Entrega SSPT constancias a personal egresado del 20° bloque del Curso de Medicina Táctica Policial

23 mayo, 2026
Botón volver arriba