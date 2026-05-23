Lleva SEBIEN asistencia social y bienestar a colonias de Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con múltiples apoyos en beneficio de la población, la Secretaría de Bienestar Social Municipal coadyuva con el gobierno de Victoria, que encabeza el alcalde Lalo Gattás, en la asistencia social y bienestar comunitario de grupos vulnerables.

En el marco de esta estrategia, se entregó de manera simbólica una dotación más de tinacos, bombas y medidores subsidiados a jefas de familia, con el objetivo de disponer en su hogar de un sistema para el abasto de agua en la temporada de calor.

Lorena Zapata Medina, secretaría de Bienestar Social, informó que en la actual administración municipal se ha beneficiado a más de 13 mil ciudadanos que han acudido al módulo de la dependencia a solicitar el beneficio de descuento en la compra del tinaco.

Destacó que la SEBIEN, en coordinación con la COMAPA brinda beneficio en la regularización de recibos, consulta médica y dental con apoyo del DIF; así como productos de la canasta básica y lácteos de DICONSA a bajo costo en apoyo a la economía familiar.

Los beneficios que se acercan a las colonias de la Capital con el programa “Día del Pueblo”, incluye lentes a bajo costo, bolsa de empleo, trámite de inscripción al programa IMSS Bienestar, asesoría jurídica gratuita del Instituto Federal de Defensoría Pública y Guardia Estatal.