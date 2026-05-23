Repondrá SET 43 mdp en mobiliario escolar dañado por las lluvias

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Alrededor de 43 millones de pesos en mobiliario escolar serán repuestos por la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), a través del seguro institucional, en las escuelas dañadas por las intensas lluvias del año pasado en Reynosa, informó su titular, Miguel Ángel Valdez García.

Indicó que este recurso será cubierto por ASEMEX (Aseguradora Mexicana), compañía de seguros del Gobierno de México que opera como el seguro institucional para la infraestructura física de las escuelas públicas, y explicó que el proceso se ha extendido hasta esta fecha debido a lo complejo que resultó el levantamiento de los daños.

“Estaremos en Reynosa el martes reponiendo. Son 43 millones de pesos en mobiliario escolar, en computadoras, en instalaciones eléctricas y, desde luego, también en material didáctico y, en algunos casos, no sé si recuerden algunas escuelas que me tocó visitar a mí, era subsecretario en ese entonces, en bardas perimetrales”, precisó.

Recordó que, debido a la magnitud de las lluvias, hubo 32 planteles educativos afectados en esa ocasión, algunos de ellos con daños severos, por lo que agradeció de manera especial a las comunidades escolares por sumarse a ayudar durante la emergencia, reflejo del compromiso de directivos, docentes y autoridades.

En cuanto a las más recientes lluvias registradas en los últimos días en varios municipios del estado, refirió que hubo algunas escuelas con afectaciones, como en el caso de Ciudad Victoria, donde tres planteles del turno vespertino tuvieron que suspender labores. Señaló que dichas situaciones ya se están atendiendo, por lo que a partir del próximo lunes trabajarán con normalidad.

Subrayó que todas estas acciones son posibles gracias al respaldo que la Secretaría de Educación de Tamaulipas tiene por parte del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien impulsa un sistema educativo estatal con las mejores condiciones para que las y los estudiantes tamaulipecos reciban una educación inclusiva, humanista y de calidad.