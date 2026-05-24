Fortalece Tamaulipas protección del jaguar con educación ambiental y tecnología veterinaria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas continúa fortaleciendo las acciones enfocadas en la protección y conservación del jaguar, mediante estrategias de educación ambiental, colaboración institucional y modernización del equipamiento veterinario destinado a la atención de especies bajo resguardo.

El vocal ejecutivo, Eduardo Rocha Orozco, participó en la presentación del material educativo impulsado por Valia Energy, desarrollado como parte de las acciones de colaboración con el Gobierno del Estado que encabeza Américo Villarreal Anaya para fortalecer la protección del jaguar y generar conciencia ambiental entre la población.

Estos materiales fueron diseñados para sensibilizar a niñas, niños, jóvenes y adultos sobre la importancia del jaguar dentro de los ecosistemas de Tamaulipas, especialmente en zonas estratégicas como la Reserva de la Biósfera El Cielo, considerada una de las regiones con mayor biodiversidad en el noreste del país.

Asimismo, como parte de esta alianza y del fortalecimiento institucional, se impulsó la incorporación de equipo médico especializado para mejorar la atención veterinaria dentro de los espacios bajo responsabilidad de la Comisión de Parques y Biodiversidad.

Entre el equipamiento se contempla tecnología como ultrasonido y rayos X, herramientas fundamentales para fortalecer el diagnóstico y tratamiento médico de las especies, permitiendo brindar una atención más oportuna y especializada no solo al jaguar, sino también al resto de los ejemplares que forman parte de la colección zoológica.

Rocha Orozco destacó que durante más de 23 años existió equipo obsoleto que ya no se encontraba en funcionamiento adecuado, por lo que estas acciones representan un avance importante en la modernización de los servicios veterinarios y en el fortalecimiento de las condiciones de bienestar animal.

Asimismo, se resaltó que este tipo de alianzas reflejan la importancia del trabajo coordinado entre el sector público y privado para avanzar en objetivos comunes relacionados con la sostenibilidad, la conservación ambiental y la protección del patrimonio natural de Tamaulipas.

Estas acciones forman parte de la estrategia ambiental impulsada por el Gobierno del Estado para fortalecer la conservación de especies prioritarias y continuar promoviendo proyectos enfocados en el cuidado de los ecosistemas y la biodiversidad tamaulipeca.

Por último, dijo que la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones, alianzas y estrategias que contribuyan a la preservación del jaguar, al fortalecimiento de la conciencia ambiental y a garantizar mejores condiciones de atención y bienestar para las especies bajo su cuidado.