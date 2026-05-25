Capacita DIF Tamaulipas a promotores del Programa Salud y Bienestar Comunitario 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, llevó a cabo la presentación de la estrategia del Programa Salud y Bienestar Comunitario 2026, con el propósito de fortalecer el trabajo coordinado y el acompañamiento con promotores municipales de comunidades seleccionadas en 20 municipios del estado.

La capacitación tuvo como finalidad homologar acciones y reforzar el trabajo conjunto para cumplir con los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional DIF, contribuyendo al bienestar y desarrollo de las comunidades de atención prioritaria.

“Generar mejores condiciones de vida en los municipios prioritarios, así como mayor equidad y oportunidades para las familias, ha sido un compromiso del gobierno que encabeza el gobernador doctor Américo Villarreal Anaya, con el respaldo de nuestra presidenta, la doctora María; por ello, valoramos su asistencia a este encuentro, muestra del compromiso compartido por trabajar en favor de quienes más lo necesitan”, expresó Patricia Lara Ayala, directora general del DIF Tamaulipas.

El Programa Salud y Bienestar Comunitario es una estrategia integral que busca garantizar derechos, fortalecer capacidades y transformar vidas. Durante 2025, benefició a 2 mil 400 personas de 28 localidades con alto y muy alto grado de marginación y rezago social.

En la capacitación, realizada en el auditorio principal del DIF Estatal, participaron promotores comunitarios de los municipios de Abasolo, Altamira, Bustamante, Casas, Gómez Farías, González, Jaumave, Llera, Matamoros, Méndez, Miquihuana, Ocampo, Palmillas, Reynosa, San Carlos, San Fernando, San Nicolás, Soto la Marina, Tula y Valle Hermoso.

A través de estas acciones, el DIF Tamaulipas busca fortalecer la coordinación con los promotores municipales para la atención de los grupos de desarrollo comunitario, identificando y atendiendo las principales necesidades de las comunidades, impulsando proyectos y actividades de beneficio social, además de fomentar la organización y el trabajo colaborativo entre beneficiarios e instituciones.

También se prevé establecer mecanismos de seguimiento que permitan dar continuidad a las acciones emprendidas y contribuir al bienestar social de las familias tamaulipecas.

Mediante este programa, los Mensajeros de Paz reafirman el compromiso de mejorar las oportunidades de vida en las comunidades de mayor prioridad, promoviendo la equidad y justicia social para las familias tamaulipecas.