Fortalece Gobierno de Tamaulipas desarrollo acuícola en el litoral tamaulipeco

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Soto la Marina, Tamaulipas.- Como parte de las actividades para impulsar el desarrollo acuícola en el litoral tamaulipeco, personal de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura realizó una visita técnica a la unidad de producción ubicada en La Pesca, municipio de Soto la Marina, donde actualmente se mantiene semilla de ostión en etapa de pre-engorda para su próxima siembra en granjas de los municipios de Aldama, Soto la Marina, San Fernando y Matamoros.

Durante la jornada de trabajo, especialistas llevaron a cabo labores de supervisión de los organismos, limpieza de artes de cultivo y monitoreo de parámetros físico-químicos del área de producción, actividades fundamentales para fortalecer el crecimiento, desarrollo y calidad del cultivo.

Estas acciones forman parte del seguimiento permanente que realiza el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, encabezada por Antonio Varela Flores, con el propósito de fortalecer la productividad acuícola y generar mayores oportunidades de empleo en las comunidades del medio rural y pesquero.

Con este tipo de visitas técnicas y acompañamiento a las unidades de producción, la administración estatal reafirma su compromiso con el desarrollo sustentable del sector pesquero y acuícola, promoviendo mejores condiciones para los productores y contribuyendo al crecimiento económico de las regiones costeras de la entidad.