Diputada de Morena propone multas por tirar basura en Tamaulipas; prevén trabajo comunitario

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria. – La diputada Yuriria Iturbe Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar los artículos 318 Bis y 318 Ter al Código Municipal de Tamaulipas, con el propósito de fortalecer las medidas de limpieza y cuidado de los espacios públicos en la entidad.

La propuesta plantea establecer como infracción administrativa el arrojar, tirar, depositar o abandonar basura y residuos sólidos urbanos en la vía pública y demás espacios municipales, así como desde vehículos automotores u otros medios de transporte, fuera de los lugares y condiciones autorizadas por los ayuntamientos.

“La aprobación de esta reforma generará beneficios directos para la población tamaulipeca, al propiciar calles y espacios públicos más limpios, reducir riesgos sanitarios y ambientales, así como fortalecer la cultura de responsabilidad ciudadana”, expresó.

La iniciativa contempla sanciones que van desde amonestaciones y multas entre los 586 y 2 mil 346 pesos, hasta trabajo en favor de la comunidad y reparación de daños, privilegiando acciones orientadas a la limpieza y restauración de espacios públicos.

La acción legislativa fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos Primera y de Asuntos Municipales para su análisis y dictaminación correspondiente. Asimismo, se sumaron a la iniciativa, en representación del Grupo Parlamentario del PAN, la diputada Ma. del Rosario González Flores y, por parte del Grupo Parlamentario de Morena, la legisladora Ana Laura Huerta Valdovinos.