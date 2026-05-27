Invita Secretaría de Economía a registrar marcas con 90% de descuento

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el objetivo de fortalecer la identidad comercial y competitividad de los emprendimientos tamaulipecos, la Secretaría de Economía, a través del programa Hecho en Tamaulipas y en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), invita a emprendedoras y emprendedores a participar en la campaña Precio Diferencial de Tarifas: Marcas para el Bienestar 2026-II.

Esta campaña permitirá acceder al trámite de registro de marca o aviso comercial con un 90 por ciento de descuento, por lo que los participantes podrán realizar el proceso por un costo de 312.64 pesos, lo que representa una oportunidad para proteger legalmente sus productos, servicios y proyectos comerciales.

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó que el registro de marca es un paso clave para la consolidación de los negocios, ya que otorga identidad, certeza jurídica y mayor valor a los productos tamaulipecos.

“Una marca registrada brinda identidad, confianza y valor a los productos y servicios tamaulipecos. Queremos que más emprendedores protejan sus proyectos y fortalezcan su competitividad”, señaló Cantú Deándar

La convocatoria está dirigida principalmente a emprendedoras, emprendedores, artesanas y artesanos, jóvenes, personas adultas mayores, cooperativas y negocios que formen parte del programa Hecho en Tamaulipas.

Las personas interesadas deberán pertenecer al programa Hecho en Tamaulipas, completar el formato IMPI-00-001 y llenar el formulario correspondiente antes del 29 de mayo de 2026, ya que el cupo es limitado.

Finalmente, Ninfa Cantú Deándar reiteró el llamado a las y los emprendedores tamaulipecos a aprovechar este beneficio, que contribuye a proteger sus marcas, fortalecer su presencia en el mercado y abrir nuevas oportunidades de crecimiento para sus negocios.

Para más información, pueden comunicarse al teléfono 834 107 8714, extensión 44283, o acudir a la Ventanilla Integral de Atención más cercana.