Profepa rescata a 68 ejemplares de pericos y loros en Michoacán y Chiapas

AGENCIAS

En dos acciones distintas en los estados de Michoacán y Chiapas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) participó en el rescate y atención a un total de 68 ejemplares de psitácidos, entre ellos 62 pericos frente naranja, tres loros frente blanca y tres polluelos de loro frente blanca, por los que reportó la detención de una persona.

La Procuraduría a cargo de Mariana Boy Tamborrell, detalló que cada año durante la temporada de reproducción de loros y pericos, los ejemplares son extraídos ilegalmente de su hábitat para abastecer cadenas de tráfico ilegal de fauna silvestre.

Recordó que estas prácticas en el país afectan gravemente la supervivencia de las especies y generan altos índices de mortalidad debido a las condiciones de captura, acopio y transporte de cada especie, por lo que hizo un llamado a combatir este delito.

Por medio de un comunicado, la autoridad ambiental compartió que durante un operativo de inspección y vigilancia en mercados y tianguis en la población de Los Reyes de Salgado en Michoacán, fueron rescatados tres polluelos de loro frente blanca (Amazona albifrons).

Aseguró que los ejemplares, quienes aún no terminaban de emplumar, estaban siendo comercializados por un vendedor ambulante que posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Uruapan luego de que no presentó la autorización correspondiente.

Las aves fueron recibidas por la FGR y, debido a que todavía son polluelos y requieren de un manejo adecuado para su desarrollo, fueron trasladadas a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre del municipio de Uruapan, con la finalidad de garantizar su sobrevivencia.

Sostuvo que las acciones derivaron de denuncias ciudadanas relacionadas con la comercialización ilegal de ejemplares de vida silvestre en el estado y en atención a lo establecido en la Ley General de Vida Silvestre, que prohíbe el aprovechamiento extractivo de las aves de la familia Psittacidae con fines de subsistencia o comerciales. Esta especie está considerada en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

En otro comunicado de la Profepa, compartió que su personal brindó atención inmediata y realizó el traslado de 62 pericos frente naranja (Eupsittula canicularis) y tres loros frente blanca (Amazona albifrons) asegurados por la FGR en el municipio de Tonalá, en Chiapas. Otros dos ejemplares de pericos frente naranja murieron antes de recibir atención.

Detalló que las aves fueron localizadas en un retén a la altura del sitio conocido como “La Polka”, en condiciones de hacinamiento dentro de dos rejas plásticas y fueron trasladados de manera urgente a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, donde reciben valoración médica, atención especializada y procesos de rehabilitación para su posterior reintegración a su hábitat.

Puntualizó que por este caso la autoridad ambiental se sumó a la denuncia penal presentada ante el Ministerio Público Federal por el delito de tráfico de fauna silvestre.

La Procuraduría recordó que perico frente naranja y el loro frente blanca son especies sujetas a protección especial en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, debido a las amenazas que enfrentan sus poblaciones.