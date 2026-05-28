Inzunza pide licencia en el Senado

Redacción Infonorte

Luego de estar ausente un mes de sus labores legislativas, Enrique Inzunza Cázarez (Morena) solicitó licencia para separarse temporalmente de su escaño en el Senado de la República. Estados Unidos mantiene en su contra las imputaciones por presuntos vínculos con un grupo criminal.

El senador informó en sus redes sociales que como servidor público siempre ha sido cabal en el cumplimiento de sus deberes.

“No obstante, ante la embestida mediática que se ha desplegado por personeros y medios de la derecha, he decidido que sea mi suplente, el arquitecto Omar Alejandro López Campos, quien participe en las sesiones de hoy y mañana, para lo cual estoy presentando la solicitud de licencia condigna”, expresó.

Inzunza afirmó que se encuentra en la Ciudad de México, en el Senado de la República, a donde acudió desde el día de ayer para la sesión extraordinaria.

La solicitud de licencia fue confirmada por el coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco.

“Se les acabó el show”, afirmó Mier Velazco, ante la posibilidad de que Inzunza asistiera hoy a la sesión del periodo extraordinario.

El senador suplente de Enrique Inzunza, Omar Alejandro López Campos, forma parte del equipo de políticos y amigo del senador acusado de vínculos y es colaborador cercano y amigo del gobernador con licencia, Rubén Rocha.

Será llamado a ocupar ese escaño al actual titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) en Sinaloa, Omar Alejandro López Campos.

El voto que significa alguno de los dos, es indispensable en la sesión del periodo extraordinario donde Morena busca aprobar la reforma al artículo 41 de la Constitución para que sea causal de nulidad de elecciones, cualquier publicación, pronunciamiento o intervención desde el extranjero que afecte a algún candidato.