Se entrega Almanza a EU; era jefe de policía en Sinaloa

Información especial

El medio La Silla Rota informó la tarde de este viernes que, Marco Antonio Almanza, uno de los dos exjefes de la Policía de Investigación de Sinaloa acusados por el gobierno de Estados Unidos y presuntamente tener a cargo la operación policial en campo que permitía a una organización criminal eliminar enemigos, se entregó a las autoridades estadounidenses.

Según la información, siete mandos de seguridad y autoridades de la Fiscalía de Sinaloa, acusados por el gobierno de Estados Unidos de servir a un grupo criminal, tenían a su cargo la operación policial en campo que permitía a ese grupo desde eliminar enemigos a operar sin restricciones en la entidad, de acuerdo con la acusación, presentada ante un tribunal federal en Nueva York.