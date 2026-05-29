“Yo no sería testigo protegido”, aseguró Marco Antonio Almanza; hoy trasciende su entrega a Estados Unidos
El medio de información Los Noticieristas publicó las declaraciones que realizó el ex jefe policial Almanza Avilés.
Información especial
Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, cuando acudió a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR), rechazó tener relación con grupos criminales y aseguró que no tiene motivos para convertirse en testigo protegido.
El medio de información Los Noticieristas publicó las declaraciones que realizó el ex jefe policial Almanza Avilés.
Entre los 9 funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos se encuentra Almanza Avilés, quien cuenta con una trayectoria de más de 28 años en corporaciones policiales y cuya carrera estuvo marcada por un perfil técnico y discreto, respaldado por su formación como abogado.
En la nota informativa se indica que al preguntarle ¿Tiene temor de las investigaciones o de enfrentar un proceso en Estados Unidos? Almanza respondió que no y aseguró estar dispuesto a acudir a ese país, si las autoridades lo requieren.
El exfuncionario sostuvo, que durante su trayectoria siempre actuó con apego a la legalidad y afirmó que desde el inicio de las investigaciones, notificó oficialmente su domicilio para estar disponible ante cualquier requerimiento de las autoridades.
También aseguró, que no cuenta con seguridad privada y que mantiene una vida cotidiana normal, mientras continúan las investigaciones en su contra.