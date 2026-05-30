Rescatan a 345 animales en tianguis de Jalisco

AGENCIAS

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) resguardó a 345 ejemplares de vida silvestre, los cuales fueron asegurados por la Guardia Nacional (GN) en un tianguis de Guadalajara, Jalisco.

Mediante un comunicado, dicha dependencia encabezada por parte de Mariana Boy, detalló que estos animales eran comercializados de forma ilegal en el Tianguis del Baratillo, localizado en las inmediaciones del Parque Mirador.

Derivado de lo anterior, elementos de la Guardia Nacional ejecutaron un operativo el pasado 17 de mayo. Como resultado, dos hombres, quienes cuidaban a los animales dentro de jaulas, cajas y contenedores de plástico, escaparon al darse cuenta de su presencia.

Dichas fuerzas de seguridad pidieron apoyo a esta última Procuraduría, la cual decidió llevar a los más de 300 ejemplares asegurados a una Unidad de Rescate de Fauna Silvestre con los fines de hacerles valoraciones médicas, las cuales arrojaron que muchos contaban con condiciones delicadas de salud, como deterioro físico, deshidración y bajo peso.

Entre ellos habían aves, mamíferos, reptiles y arácnidos, de los que destacan pericos atoleros, iguanas verdes, tortugas pavorreal, tarántulas patas rojas y serpientes perico.

De los 345, 66, tales como azulejos, lagartijas, iguanas negras, pinzones y serpientes, fueron liberados en el Área Natural Protegida del Bosque de la Primavera dos días después. Además, otros 34 fallecieron.

Los 245 animales restantes están bajo resguardo, a la par que las investigaciones continúan para dar con los responsables. Por último, la Profepa pidió a la ciudadanía denunciar la venta ilegal en tianguis y mercados.