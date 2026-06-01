Marco Antonio Vázquez Villanueva

Sheinbaum…

El éxito de un gobierno, en tiempos modernos, resulta bastante fácil de descubrir, basta ver el resultado de las elecciones durante sus periodos, más aún, a la hora de irse.

A nivel nacional el PAN apenas duró dos sexenios; el PRI regresó al poder y no pudo sostenerlo más de un sexenio, los gobernantes emanados de ambos partidos pensaron que podrían cometer los excesos de siempre, las transas y hasta las mismas trampas, pero el pueblo pronto les demostró que estaban completamente equivocados.

En los estados la historia es más sencilla de contar, por lo menos en Tamaulipas. Egidio no pudo conservar el poder para su partido, el PAN con Cabeza N solo duró un sexenio.

Andrés Manuel tuvo un gobierno exitoso, tomando en cuenta lo dicho de medirlo por sus resultados electorales, quién sabe si bueno o malo, porque eso lo definirá el tiempo, lo que es un hecho sin margen de duda es que el pueblo está convencido de que le fue bastante bien, por eso el respaldo que recibió en las urnas, lo apoyaron tanto que igual obtuvo triunfos para adquirir los poderes locales, la gran mayoría de los estados pasaron a ser gobernados por Morena y su coalición con el PT y el Verde.

Viene lo anterior porque Claudia Sheinbaum este domingo 31 de mayo celebró dos años de su triunfo electoral y ha tenido éxito electoralmente, aunque vendrá su prueba de fuego el próximo año, cuando se disputarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, casi todas las presidencias municipales del país y los congresos locales.

Las encuestas de hoy también hablan de triunfos aplastantes en casi todas esas elecciones, le insisto, al día de hoy, porque ha de saber que la oposición no tuvo buenos gobiernos, pero posee una exagerada perversidad que la convierte en buena para destruir, la muestra es este México lindo y querido al que casi se acaban.

También hay otra realidad adicional a lo que nos dicen las encuestas al día de hoy, resalta que es la primera vez que Morena tiene un grave problema mediático que no ha sabido enfrentar con solvencia, el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por primera vez los están viendo tan iguales a los del pasado y, hasta hoy, no han sabido qué hacer.

En los cafés, los políticos de esa corriente tienen una esperanza, que el tema se diluya o adquiera un sesgo positivo para su partido a mediano o corto plazo.

Sí, parece imposible que se vea con optimismo el asunto, pero también hay que entender que no tienen más opciones. Bueno, una sola, encontrar a un verdadero experto en incendios mediáticos de esta envergadura, que sea capaz de asesorar y actuar con resultados inmediatos, no solo para el tema del sinaloense, sino para los que puedan surgir el próximo año, incluso en plenas campañas.

Con todo y eso, debemos revisar concienzudamente las cosas y entender que no todo lo que es una prioridad para los políticos es lo que toma en cuenta la ciudadanía a la hora de votar, por citarle un ejemplo: cuando Cabeza N fue candidato a gobernador de Tamaulipas en 2016, sus enemigos hicieron la chamba de convencer a la gente de que era un narco o un delincuente, el trabajo fue casi perfecto, convencieron a medio mundo, pero a la ciudadanía le valió, porque era más importante echar a un mal gobierno, como lo fue el de Egidio Torre Cantú (que a la distancia parece haber sido el mejor patrocinador de su sucesor) y ya luego averiguar.

Entonces, sí debe ser una urgencia para Morena contratar expertos en esta clase de incendios políticos, además, alguien capaz de dejar la sensación de que son buenos gobiernos, que merecen la confianza de un voto más, su permanencia e, incluso, hacerlos más fuertes, de ser necesario.

Con todo lo anterior, solo dejamos constancia de que la presidenta Claudia Sheinbaum, al rendir una especie de informe para celebrar el segundo año de su triunfo, parece conservar intacta la confianza del pueblo en su gobierno, por lo menos en lo que tiene que ver con los ofrecimientos que mejoran la vida de las personas.

A tal percepción hay que agregarle que Morena no ha sabido responder del todo a los golpes mediáticos que le han propinado sus adversarios en los últimos días, pero posee una excelente capacidad de reacción en territorio, en el piso, prueba de ello es que la presidenta, en dicho informe, habló de forma presencial frente a miles y miles de personas y para millones de mexicanos a quienes les transmitieron su mensaje en tiempo real gracias a los avances de la tecnología. La gran mayoría estuvieron concentrados en plazas públicas o espacios similares, como en Tamaulipas, donde en el recinto ferial de Ciudad Victoria se contabilizaron cerca de 20 mil.

Resumiendo, Morena y la Cuarta Transformación están más vivos que nunca, con pronósticos de seguir obteniendo triunfos electorales, esto según las encuestas, además de contar con un respaldo más real en territorio, en la calle.

Conclusión, Claudia Sheinbaum Pardo va a sortear el vendaval que se le vino encima, lo hará con solvencia por dos razones, tiene un bono democrático bastante alto y conserva la confianza del pueblo desde lo más profundo, desde su situación personal, que es lo que lleva a votar a favor o en contra de un proyecto…

“CUENTA CON EL PUEBLO DE TAMAULIPAS”, EXPRESA AMÉRICO VILLARREAL A CLAUDIA SHEINBAUM… Desde el Recinto Ferial y ante más de 20 mil asistentes de los 43 municipios refrenda apoyo a la presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuenta con el pueblo de Tamaulipas; estamos celebrando y estamos de fiesta, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya, con el respaldo de miles de tamaulipecos y tamaulipecas que corearon juntos el grito de “¡Claro que se puede!”.

Desde el Teatro del Pueblo, en el Recinto Ferial de esta capital, y en un enlace virtual hasta el Monumento a la Revolución, previo al inicio del informe de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador, acompañado por la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Estatal, aseguró que Tamaulipas está sumado a una presidenta humanista, que ve por nuestra nación, por la unidad y por el bienestar de nuestra gente.

“Aquí, en un hecho inédito, los 43 municipios de Tamaulipas, más de 20 mil tamaulipecos y tamaulipecas, estamos reunidos para escuchar este gran mensaje humanista, de unidad, soberanía, libertad, independencia y progreso social para todos”, expresó.

Agregó que, a dos años del inicio del segundo piso de la transformación, Tamaulipas está presente. “Usted, gran presidenta, cuenta con el pueblo de Tamaulipas”, reiteró.

Desde temprana hora, miles de tamaulipecos y tamaulipecas siguen con entusiasmo el evento, ondean banderas de México y muestran mensajes de apoyo y reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum.

LA UAT CONTINUARÁ IMPULSANDO PROYECTOS Y ACCIONES ALINEADAS AL GOBIERNO DE LA PRESIDENTA SHEINBAUM… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, acompañó al gobernador Américo Villarreal en la transmisión del mensaje que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dirigió a la nación para rendir cuentas y resultados a dos años de su gestión.

La reunión se realizó en el Teatro del Pueblo del Recinto Ferial de Ciudad Victoria y se contó con la presencia de la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal, así como la presidenta de Familia UAT, Isolda Rendón de Anaya, y de funcionarios estatales.

En el evento, el rector Dámaso Anaya destacó el apoyo que se ha recibido por parte del Gobierno de Tamaulipas, gracias a la excelente gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre éstas, las múltiples becas que apoyan la formación de los estudiantes.

“Hace alrededor de unas tres semanas, recibimos una beca en la Facultad de Odontología Tampico, donde el cien por ciento de los estudiantes, que son un poco más de 900, están recibiendo una beca completa que se da cada dos meses. Estamos muy agradecidos que sigan los apoyos en ese sentido”, indicó.

Puntualizó que la Universidad Autónoma de Tamaulipas, autoridades, académicos, investigadores y alumnado, seguirán trabajando en acciones alineadas a las políticas nacionales y estatales.

En entrevista a medios, Dámaso Anaya expresó que la UAT participa activamente en las acciones que el Gobierno de México realiza en el país, tales como los estudios geoespaciales.

“Muy agradecidos también por su apoyo. Siempre avanzando en todo y de poder apoyar algunos proyectos de nuestra Presidenta y lógicamente nuestro gobernador Américo Villarreal”, asentó en el ceremonia que reunió a miles de tamaulipecos, muchos de ellos estudiantes de la universidad.

Por último, el titular de la Máxima Casa de Estudios del Estado manifestó que continuarán realizando proyectos científicos, así como estrechando la vinculación social para aportar al desarrollo de las comunidades. Adelantó que vienen muchos proyectos científicos de la mano con el Gobierno de la República.

TRABAJA GOBIERNO DE GATTÁS CON CLAUDIA Y AMÉRICO PARA LA MEJORA URBANA DE LA CAPITAL… Al refrendar el total respaldo de los victorenses al trabajo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras presentar su informe tras celebrar el segundo año de su triunfo, el presidente municipal Eduardo Gattás Báez, dijo que sin gobiernos como los de la presidenta no solo han transformado la política sino también la vida de los mexicanos.

Afirmó que del gobierno federal solo ha recibido apoyos que han mejorado la vida de los victorenses, la cual también se transforma por el apoyo del gobierno de Américo Villarreal.

Gattás dijo que son muchos los proyectos que se han hecho en conjunto por los tres niveles de gobierno y eso es parte del éxito que tiene la presidenta en cuando al respaldo de los tamaulipecos, de los victorenses.

“En las 525 colonias de esta capital hay huelas de ese trabajo coordinado y humanista que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, en Tamaulipas el gobernador Américo Villarreal, y los esfuerzos que hacemos desde este gobierno municipal”, cerró Gattás Báez.

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