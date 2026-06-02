Lanza Tamaulipas convocatoria al Concurso Nacional de Huapango

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con premios por más de 150 mil pesos que se otorgarán en cuatro categorías de participantes, se lanzó la convocatoria para el Segundo Concurso Nacional de Huapango Huasteco, que se realizará el próximo 6 de junio en el municipio de González, Tamaulipas.

En rueda de prensa, en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno en la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, presentaron los detalles Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, presidente municipal de González y Gabriela Flores Ramírez, Jefa de Patrimonio Cultural en representación del Director del ITCA, Héctor Romero-Lecanda.

Benjamín Hernández Rodríguez destacó la importancia de consolidar los Festivales y Concursos dentro del calendario de eventos culturales de Tamaulipas.

“Durante una jornada llena de música, tradición y convivencia, González se convertirá en un espacio donde coincidirán generaciones enteras alrededor de una expresión cultural que sigue más vigente que nunca”, señaló.

Será una excelente oportunidad para disfrutar de una manifestación cultural única, convivir con participantes provenientes de diversos estados de la República y, al mismo tiempo, conocer los atractivos turísticos que ofrece este municipio, su oferta turística a través de experiencias de naturaleza, gastronomía y eventos culturales.

Por su parte, Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez destacó que se espera una participación superior a las 240 parejas participantes del año pasado, ya que por estrategia muchas parejas esperan hasta el último día para registrarse.

“Se contará con cuatro categorías de participación: Huapangueritos, Infantil, Juvenil y adultos. Los huapangueritos son de 3 a 6 años; Infantil de 7 a 12 años; Juvenil de 13 a 17 años y adultos mayores de 18 años”, explicó.

Para inscribirse se requiere copia del acta de nacimiento, CURP y una fotografía; es totalmente gratis la inscripción al Segundo Concurso Nacional de Huapango.

Gabriela Flores Ramírez concluyó que la cultura es una herramienta poderosa para la transformación social, inclusión y fortalecimiento del tejido comunitario.