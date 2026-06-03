AMLO acusa intervención; “funcionarios de EU están tratando de debilitar a Morena”

AGENCIAS

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su apoyo “sin condiciones” a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aseguró que los recientes señalamientos y presiones del gobierno de Estados Unidos contra México tienen un trasfondo político y electoral.

A través de una carta difundida este miércoles desde Palenque, Chiapas, López Obrador sostuvo que funcionarios estadounidenses buscan debilitar al movimiento de Morena y fortalecer a la oposición mexicana con el objetivo de recuperar influencia sobre el gobierno mexicano.

“Algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México”(sic), afirmó el exmandatario, quien consideró que las acusaciones relacionadas con migración y narcotráfico responden a intereses electorales rumbo a los comicios de noviembre en ese país.

En el documento, López Obrador expresó sorpresa por el cambio de actitud del presidente estadounidense, Donald Trump, con quien aseguró haber mantenido una relación de respeto y cooperación durante su administración.

Recordó que durante el primer mandato de Trump ambos gobiernos lograron acuerdos en materia comercial, migratoria y de seguridad, además de mantener una relación de diálogo que evitó conflictos mayores.

Incluso, señaló que el republicano aceptó revisar el caso del general Salvador Cienfuegos tras su detención en Estados Unidos y tomó en cuenta su opinión para no clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

El exmandatario advirtió que esa designación puede abrir la puerta a acciones extraterritoriales sin procesos judiciales adecuados y representar violaciones a los derechos humanos.

López Obrador descartó que el endurecimiento de la postura estadounidense se deba al desempeño del gobierno mexicano y afirmó que Sheinbaum ha actuado con eficiencia, prudencia y respeto en la relación bilateral. Incluso, la calificó como “la mejor presidenta de México de nuestro tiempo”.

Además, atribuyó el cambio de rumbo de Trump a la influencia de asesores y colaboradores que, dijo, lo han llevado a cometer errores en su relación con México.

Por ello, expresó su deseo de que el mandatario estadounidense rectifique y retome el estilo de gobierno que mantuvo durante su primer mandato.

“Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”, concluyó el expresidente.