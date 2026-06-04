Ciudad Victoria: Viven niños victorenses un Día en el Cabildo

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El gobierno de Victoria realizó el ejercicio cívico educativo “Un Día en el Cabildo” con alumnos de sexto de primaria que por sus logros académicos se convirtieron en alcalde, síndicos y regidores proponiendo temas culturales, educativos, de inclusión y derechos humanos.

Para reconocer su trabajo y dedicación 25 alumnos con mayor aprovechamiento académico de los sectores 10, 22, 24 y 39 vivieron esta experiencia democrática en una sesión pública junto al alcalde Eduardo Gattás Báez y el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva.

“Sueñen en grande, vayan por sus metas y no permitan que nadie se las arrebate”; convocó el alcalde a integrantes del cabildo infantil que contó con la participación del titular del CREDE Vital Román Mtz., representantes del SNTE y de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.

Presidieron la sesión Un Día en el Cabildo Irazema Monserrat Villegas de la esc. Álvaro Obregón como presidenta municipal y como secretario del Ayuntamiento Leonardo Sebastián Pérez de la primaria José Mtz. y Mtz; gracias por la oportunidad de vivir esta experiencia, agradecieron a las autoridades.

La sexta regidora Paulina Perales Lucio de la Himno Nacional propuso mejorar la educación y cultura, el décimo regidor José Inés Tello de la Ford 74 planteó mayor respeto a los Derechos Humanos y el vigésimo primer regidor Iker Axel Puente de la Altair Tejeda pidió mayor empatía en el tema de la inclusión.