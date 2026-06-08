Patenta la UAT bioplásticos que recuperan suelos erosionados

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) obtuvo una patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por la elaboración de bioplásticos que sirven para la recuperación de suelos erosionados.

Al respecto, el investigador de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán (UAMRA), Dr. Rubén Santiago Adame, informó que la patente fue otorgada en noviembre de 2025 y recientemente se recibió el documento oficial por parte del IMPI, para el proyecto denominado: “Proceso de elaboración de polímeros naturales portadores de nutrientes orgánicos para uso en suelos”.

El coordinador de la carrera de Ingeniería Química de esta institución explicó que se ha desarrollado un biomaterial portador de nutrientes, el cual tiene la capacidad de degradarse y liberar estos elementos de forma gradual en el suelo.

Indicó que la investigación busca tener un impacto directo en la agricultura y la biotecnología, puesto que su objetivo es ayudar a disminuir los efectos de la sequía.

“Los suelos son muy arenosos y secos en las zonas de Río Bravo, Reynosa, Matamoros y toda esta región. Por ello, este biomaterial, hecho con almidón, glicerina y ácidos húmicos en una proporción determinada, ofrece estabilidad ambiental. Al aplicarlo, libera gradualmente sus componentes, lo que enriquece la tierra y mitiga las consecuencias de la sequía”, explicó.

“Esto permite que tengamos un suelo con nutrientes, que pueda recibir mejor las semillas y pueda generar una plántula o una planta que eventualmente va a generar maíz, frijol, soya, que es lo que se cultiva aquí en la región. Fuerte, resistente y de mejor calidad que en un suelo empobrecido”, apuntó.

El proyecto fue liderado por la Dra. Olga Natalia Bustos López y participaron la Dra. Sofía Alvarado Reyna; el Mtro. Juan Roberto de la Torre Escareño y Rubén Santiago Adame, en colaboración con la Dra. Margarita de la Luz Martínez Fierro, investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Asimismo, el proceso derivó en la participación del tesista José Luis Hernández Moreno, quien también contribuyó en el desarrollo de esta patente.