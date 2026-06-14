Arrancan los trabajos para la protección legal y certificación de la Miel de Azahar de Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con el objetivo de proteger la autenticidad de la Miel de Azahar de la Región Citrícola, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el Gobierno del Estado y representantes del sector apícola instalaron la mesa de trabajo para impulsar la obtención de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de este producto agroalimentario tan representativo de la entidad.

La iniciativa busca otorgar protección jurídica al producto, combatir la competencia desleal y la comercialización de imitaciones, además de generar mayores oportunidades de acceso a mercados nacionales e internacionales, particularmente en Estados Unidos y Europa, donde los productos con distintivos de origen cuentan con un alto reconocimiento y valor agregado.

La reunión celebrada en las instalaciones del Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento (CINOTAM) de la UAT, contó con la participación de la coordinadora divisional de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen del IMPI, Roxana Aguirre Elizondo.

La funcionaria federal destacó que la Indicación Geográfica constituye un instrumento estratégico para preservar el patrimonio productivo regional, al reconocer oficialmente las características y cualidades que vinculan a un producto con su territorio de origen.

Asimismo, señaló que esta figura de propiedad industrial permitirá contar con un sello que brindará certeza a consumidores y mercados, fortaleciendo la reputación y diferenciación de la miel producida en la región.

Como parte de los trabajos iniciales, se planteó una delimitación geográfica preliminar que comprende los municipios de Victoria, Güémez, Padilla, Hidalgo, Llera y González, territorios que concentran importantes zonas de floración de cítricos y que, históricamente, han desarrollado una actividad apícola vinculada a la producción de miel de azahar.

En este contexto, investigadores del CINOTAM, de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) y de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la UAT, en coordinación con extensionistas de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, iniciarán el levantamiento de información de campo y la aplicación de cuestionarios de rescate de saberes tradicionales para documentar más de cinco décadas de conocimiento y experiencia apícola transmitida entre generaciones.

La información recabada permitirá integrar el estudio técnico que sustente la solicitud de protección ante el IMPI, demostrando la relación histórica, cultural, productiva y territorial existente entre la miel de azahar y la región citrícola de Tamaulipas.