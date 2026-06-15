Marco Antonio Vázquez Villanueva

Les vale la presidenta…

Empeñado en meter en problemas a su partido y a sus amigos en el poder, el presidente municipal de Madero, Erasmo González, apenas aprobó el Congreso del Estado la abolición de la elección consecutiva de alcalde, pero a partir de 2030, y ya se propone para repetir en el cargo siendo candidato en el 2027.

Como él, los alcaldes de Matamoros y Tula, así como las alcaldesas de Soto la Marina y El Mante, también sueñan con su reelección, cosa curiosa, los aquí mencionados tienen una fama que no pueden con ella, con la que batallaran para sobrevivir en sus puestos los tres años por los que fueron electos.

La verdad es que quienes sueñan con la reelección han realizado muy malas administraciones, poca transparencia, casi nada de obra pública, numerosos señalamientos (hasta de tener nexos con delincuentes en algunos casos) y constantes pleitos políticos por dondequiera.

Hay algo peor para ellos, desde México llega la noticia de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado instrucciones a quienes mando a Morena, a su partido, para que los abanderados de color guinda no sean personajes que busquen reelegirse.

Es decir, son tiempos de que los políticos entiendan que la presidenta tiene mando y lo va a ejercer, porque nadie debe olvidar que fue ella quien prometió frenar la elección consecutiva inmediatamente y, por ello, para 2027, pretende aplicar ese criterio dentro de su partido.

En esa tesitura, habrá que frenar las ambiciones de algunos políticos por repetir en el cargo, no será sencillo, menos cuando alguien dentro del partido ya se está encargando de decirles que legalmente la reelección les está permitida y que contarán con su apoyo, obviamente, son acuerdos que poco a poco se van conociendo hasta con montos y exigencias.

En fin, lo importante será ver, primero, si las alcaldesas y los alcaldes que le menciono, así como otros que pudieran sumarse, tienen la valentía de desafiar la propuesta de la presidenta y, políticamente, llegan a vivir para contarlo, o veremos si se pasan por el arco del triunfo las órdenes provenientes de lo más alto de la política nacional y se salen con la suya.

Posteriormente, en caso de aparecer en la boleta, habrá que observar si todos son capaces de ganar, porque arrastran una mala reputación, el pueblo piensa que no se cansan de hacer trampa, de mentir, de engañar y de traicionar a la gente y se los piensa cobrar, no lo digo yo, lo dicen muchas encuestas.

Eso es lo más peligroso, que, mediante acciones poco claras y contra la voluntad presidencial, pretendan reelegirse.

Porque, además, en lugar de una nueva oportunidad para aparecer en la boleta como candidatos a alcaldes, los mencionados merecen auditorías profundas, que revisen los bienes con los que llegaron al cargo y aquellos con los que pretenden irse, que se sumen también los de sus familias ya que da la impresión de que poseen mucho más dinero del que les corresponde en sueldos por administrar sus respectivos municipios.

La pregunta obligada es, ¿merecen la reelección?, en mi opinión ya saldrían ganando si logran concluir los tres años para los que fueron electos, porque esa es una terrible verdad, los presidentes municipales y las presidentas municipales que le menciono no han dado el ancho.

Pero, por lo pronto, hay que invitar a esos encarrerados a que hagan memoria, a que recuerden que fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien incluso antes de llegar al poder ya hablaba de impulsar reformas constitucionales para eliminar la reelección de legisladores y ediles. “Al pueblo no le gusta, fue uno de los postulados de la Revolución Mexicana y revertirla ayudará a eliminar cacicazgos y muchos de los vicios que se fomentan a la sombra del poder y del dinero público”, habría dicho.

Después cumplió, lo hizo impulsando reformas que algunos morenistas alejados de su equipo no aceptan y que incluso las aplazaron tres años más a lo que ella proponía.

Por supuesto que, a raíz de los resultados que ha dado la elección consecutiva, como pomposamente se le llama a la reelección, no hay mucho margen para el debate, Claudia tiene toda la razón, hasta hoy está comprobado que no dio los frutos que se esperaban.

Ahora bien, a las y los valientes que quieren reelegirse, hay que recordarles que el pueblo tiene una ventaja más sobre ellos, los puede echar vergonzosamente rechazándolos en las urnas, más a quien pretende permanecer en su cargo sin mostrar resultados tangibles, esos son los que pueden ser arrojado al basurero de la historia eligiendo al opositor.

Conclusión, quizá les valga la presidenta, pero se van a topar con un pueblo deseoso de venganza, dispuesto a mandarlos al diablo, a rechazarlos contundentemente con el voto en contra…

INSTALA AMÉRICO VILLARREAL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA FORTALECER EL DESARROLLO Y LA TRANSPARENCIA DE LA UAT… El gobernador Américo Villarreal Anaya tomó protesta al Comité Técnico del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y presidió la primera reunión ordinaria de este nuevo instrumento, que representa un modelo ejemplar de gobernanza, transparencia y responsabilidad financiera que permitirá establecer las reglas de operación e inversiones claras de los recursos de la máxima Casa de Estudios.

Durante la reunión de trabajo en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno y ante la asistencia del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, funcionarios universitarios, directivos de los diferentes planteles e integrantes del Patronato de la UAT, el gobernador destacó que la creación de este fideicomiso por parte del Gobierno del Estado es una colaboración creada mediante Decreto Gubernamental del 22 de mayo de 2026, el cual surge como parte de una estrategia humanista que consiste en el entendimiento y acompañamiento con el fin de aplicar los recursos de forma eficiente.

Indicó que este fideicomiso se encargará de la correcta toma de decisiones en favor de la universidad y los universitarios, teniendo como objetivo principal administrar e invertir los recursos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de un Comité Técnico en aspectos muy precisos como infraestructura universitaria, becas, tecnología e investigación con impacto regional, así como en proyectos estratégicos afines a la función sustantiva de la universidad.

“Todo esto permite a la Universidad recuperar rendimientos de sus recursos, así como mayor profesionalismo y seguridad en la administración; se gana en transparencia, facilita el seguimiento cercano por parte del Gobierno del Estado y la propia universidad en el desarrollo de programas y proyectos prioritarios, y todo esto enfocado exclusivamente en beneficio de la propia universidad”, dijo.

El gobernador del Estado destacó la participación y apoyo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en diversas acciones operativas en favor del desarrollo y transformación del estado.

“Son ustedes una universidad viva, patente, integrada al quehacer de esta gran entidad que es Tamaulipas y dando soluciones pertinentes y apoyos con investigación, con generación de ciencia, de conocimiento, de verdad”, mencionó.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, hizo un reconocimiento al liderazgo y a la visión estratégica del gobernador Américo Villarreal, que impulsa, dijo, la transformación institucional, siempre orientada a consolidar un Tamaulipas más justo, más transparente y con mayores oportunidades para todos.

“Su convicción de fortalecer las instituciones públicas, privilegiando siempre el interés superior de la sociedad, refleja una forma responsable de gobernar y eso muestra que su gobierno entiende que el desarrollo de nuestro Estado sólo es posible cuando existe confianza ciudadana”, indicó.

Agregó que la Universidad Autónoma de Tamaulipas comparte plenamente la convicción de fortalecer los principios de transparencia, legalidad y confianza institucional, y que corresponde a todos los actores públicos actuar con madurez, apertura y responsabilidad.

“Hoy instalamos este Comité Técnico con el convencimiento de que estamos contribuyendo a fortalecer una Universidad moderna, abierta, responsable y profundamente comprometida con Tamaulipas. Somos una Universidad que entiende que la autonomía y la rendición de cuentas no son conceptos opuestos, sino principios complementarios”, expresó.

Puntualizó que la UAT reafirma, una vez más, que su razón de ser es servir a la sociedad, “porque la Universidad Autónoma de Tamaulipas es patrimonio de las y los tamaulipecos”.

Por su parte, Carlos Irán Ramírez González, secretario de Finanzas del Estado, explicó que, de acuerdo con el decreto gubernamental publicado el pasado 22 de mayo de 2026 en el Periódico Oficial del Estado, este fondo significa la autonomía y sustentabilidad financiera a largo plazo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, asegurando que este patrimonio sea asignado directamente a la institución, lo que le permitirá contar con una fuente de ingresos constante y revolvente para potenciar sus funciones sustantivas

“La trascendencia de este fideicomiso radica en el profundo impacto positivo que tendrá tanto para el desarrollo de nuestro estado como para el futuro de nuestra máxima casa de estudios”, mencionó.

También tomaron protesta como integrantes de este Comité Técnico: Miguel Ángel Valdés García, secretario de Educación; Luisa Eugenia Manatou, secretaria de Administración; y por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Eduardo García Fuentes, secretario de Finanzas, y Fidel Gallardo Aguilar, representante del Patronato Universitario.

PRESIDE ALCALDE LALO GATTÁS CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA REFORZAR ESTRATEGIAS POR INTENSAS

LLUVIAS… Con el objetivo de actualizar la coordinación de estrategias de prevención y protocolos de actuación ante fenómenos meteorológicos y emergencias, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, presidió este lunes la tercera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil.

En la asamblea interinstitucional, celebrada en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, refirmó el compromiso de proteger, de la mano del gobierno estatal y federal, la seguridad y patrimonio de la población que esté en riesgo durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales que inicio el 1 de junio y concluirá el 30 de noviembre.

“La premisa de mi gobierno, ha sido la prevención y trabajo en equipo. Hoy refirma que en Victoria no improvisamos, que estamos preparados y actuamos a tiempo” dijo Gattás Báez ante representantes de Protección Civil del Estado, CONAGUA, fuerzas militares, sector salud, Sistema DIF, centro regional educativo, CFE, SICT y cámaras empresariales.

En la sesión, Jaime Cano Pérez, director del organismo de Cuenca Golfo Norte de la CONAGUA; el gerente de COMAPA Victoria, Fernando García Fuentes, y el coordinador de Protección Civil Municipal, Livio Flores Rodríguez, presentaron los informes climatológicos, plan de abasto de agua y estrategias de prevención a la población durante la temporada de lluvias.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com