Exhorta la Guardia Estatal Cibernética a reforzar la prevención ante posibles fraudes por el Mundial de Fútbol

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Debido a la cercanía geográfica entre Tamaulipas y Nuevo León, estado sede de encuentros de la Copa Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) a través de la Guardia Estatal Cibernética enfatizó el llamado a prevenir fraudes y otros delitos que utilizan la publicidad de este evento deportivo.

De acuerdo al policía tercero Luis Armando Marín, encargado de la Guardia Estatal Cibernética, a través de ciberpatrullajes y la coordinación con otras unidades de policías cibernéticas del país, se detectaron anuncios publicados en redes sociales en los que se ofertan boletos a precios muy bajos.

La publicidad engañosa es una de las estrategias implementadas por ciberdelincuentes para atraer a sus víctimas, refirió, y, aunque hasta el momento únicamente se han detectado casos relacionados con boletos, la alerta se extiende a productos oficiales, servicios de transporte, hospedaje y otros rubros cuya demanda aumenta en esta temporada.

“Sabemos que es a veces inevitable porque hay mucha publicidad en redes sociales, por ello, nosotros fomentamos las compras seguras, la confianza cero, el desconfiar de todas esas malas prácticas que están realizando los ciberdelincuentes al tratar de engañar a las personas con falsas ventas”, explicó.

Destacó que en Tamaulipas hasta el momento no se han reportado casos, sin embargo, debido a la proximidad con Nuevo León y la frontera con Estados Unidos, la SSPT se encuentra trabajando en la prevención de estos delitos a través de la orientación directa en los números de emergencia: 911 y 089, así como la línea directa de la Guardia Estatal Cibernética: 834 318 6232, extensión: 16099 y sus páginas oficiales de Facebook e Instagram.