Habilita Protección Civil refugios temporales en Reynosa, Matamoros y Río Bravo

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ante las lluvias registradas en distintas regiones del estado y con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó la habilitación de refugios temporales en los municipios de Reynosa, Matamoros y Río Bravo para brindar atención a las personas que pudieran encontrarse en situación de riesgo.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, señaló que estas acciones forman parte de las medidas preventivas implementadas por el Gobierno de Tamaulipas para proteger a las familias ante cualquier eventualidad derivada de las condiciones meteorológicas.

“Si las condiciones en tu zona comienzan a representar un riesgo, no esperes al último momento. Acude oportunamente a los refugios temporales habilitados para resguardar tu seguridad y la de tu familia”, exhortó el funcionario estatal.

González de la Fuente informó que en el municipio de Reynosa se encuentra habilitado como refugio temporal el Polideportivo Reynosa; en Matamoros, la Alberca Chávez; y en Río Bravo, la Unidad Deportiva Las Liebres, espacios que se encuentran preparados para brindar resguardo, atención y seguridad a las personas que lo requieran durante el periodo de lluvias y ante cualquier situación de riesgo derivada de las condiciones meteorológicas.

Asimismo, destacó que personal de Protección Civil mantiene vigilancia permanente en las zonas con mayor probabilidad de afectaciones, realizando recorridos de monitoreo y trabajando de manera coordinada con autoridades municipales, estatales y federales para atender cualquier contingencia que pudiera presentarse.

González de la Fuente exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar calles inundadas, ríos, arroyos o zonas con corrientes de agua, así como reportar cualquier emergencia a través de los números de atención correspondientes.

Finalmente, la Coordinación Estatal de Protección Civil recordó que las líneas de emergencia permanecen activas las 24 horas del día para atender reportes, brindar orientación y coordinar la asistencia necesaria en caso de presentarse situaciones de riesgo.