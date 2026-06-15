Preside alcalde Lalo Gattás Consejo de Protección Civil para reforzar estrategias por intensas lluvias

Con el objetivo de actualizar la coordinación de estrategias de prevención y protocolos de actuación ante fenómenos meteorológicos y emergencias, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, presidió este lunes la tercera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil.

15 junio, 2026
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Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con el objetivo de actualizar la coordinación de estrategias de prevención y protocolos de actuación ante fenómenos meteorológicos y emergencias, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, presidió este lunes la tercera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil.

En la asamblea interinstitucional, celebrada en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, refirmó el compromiso de proteger, de la mano del gobierno estatal y federal, la seguridad y patrimonio de la población que esté en riesgo durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales que inicio el 1 de junio y concluirá el 30 de noviembre.

“La premisa de mi gobierno, ha sido la prevención y trabajo en equipo. Hoy refirma que en Victoria no improvisamos, que estamos preparados y actuamos a tiempo” dijo Gattás Báez ante representantes de Protección Civil del Estado, CONAGUA, fuerzas militares, sector salud, Sistema DIF, centro regional educativo, CFE, SICT y cámaras empresariales.

En la sesión, Jaime Cano Pérez, director del organismo de Cuenca Golfo Norte de la CONAGUA; el gerente de COMAPA Victoria, Fernando García Fuentes, y el coordinador de Protección Civil Municipal, Livio Flores Rodríguez, presentaron los informes climatológicos, plan de abasto de agua y estrategias de prevención a la población durante la temporada de lluvias.

15 junio, 2026
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