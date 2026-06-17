Reconoce la UAT excelencia académica con la entrega de más de 600 becas y estímulos educativos

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió la entrega de 584 becas a estudiantes de excelencia, correspondientes al periodo escolar 2025-3. Asimismo, otorgó 95 estímulos por desempeño académico a hijas e hijos de docentes sindicalizados que cursan el nivel licenciatura y bachillerato en esta casa de estudios.

Durante la ceremonia, realizada en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, el rector expresó que este incentivo es un reconocimiento a la constancia y al compromiso académico de los alumnos. De igual forma, refrendó el compromiso institucional de seguir impulsando acciones que fortalezcan su formación profesional.

Destacó que un total de 679 universitarios de las diferentes regiones del estado reciben estos estímulos económicos, que no solo premian la excelencia, sino que también respaldan el esfuerzo de las familias trabajadoras de la UAT.

Subrayó que estos programas de apoyo son resultado de un manejo responsable y transparente de los recursos universitarios, traduciéndose en oportunidades reales para la juventud.

Finalmente, exhortó a los estudiantes a seguir esforzándose y a aprovechar las herramientas que les brinda la Universidad. Asimismo, reiteró la confianza de la institución en su capacidad para convertirse en profesionistas que contribuyan al desarrollo de Tamaulipas y de México.

En el evento, el director general de Servicios Escolares, Jesús Gerardo Delgado Rivas, destacó que las becas representan el compromiso de la UAT con el reconocimiento al mérito académico y la formación integral de sus estudiantes.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Académicos (SUTAUAT), Luis Gerardo Galván Velazco, agradeció al rector por promover estos apoyos que fortalecen la educación y reconocen tanto el esfuerzo de las y los estudiantes como el respaldo de sus familias en la construcción de un mejor futuro.

A la ceremonia asistieron también la secretaria general de la UAT, María Concepción Placencia Valadez; la secretaria académica, Rosa Issel Acosta González; el secretario de Finanzas, Eduardo García Fuentes; directivos, docentes, estudiantes beneficiarios y familiares, quienes se dieron cita para reconocer el esfuerzo y la excelencia académica de las y los becarios.