Recorre y supervisa alcalde Lalo Gattás operativo de limpieza en puntos de recolección de basura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Acompañado del equipo de Servicios Públicos del Municipio, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, supervisó el operativo de limpieza en puntos de recolección de basura para evitar focos de infección que afecten a la población.

En el recorrido, constató y se sumó a las tareas de limpieza en distintos sectores de la ciudad para atender los reportes recibidos a través del número 072 de Atención Ciudadana, redes oficiales y sociales con el fin de mejorar el entorno urbano y de salud de las familias victorenses.

Gattás Báez aprovechó el acercamiento con la gente para exhortar a respetar el día y horario de paso del camión recolector de basura para evitar la dispersión de deshechos y agrave la problemática de basura en la vía pública.

La jornada, incluyó trabajos de chapoleo y limpieza de camellones, además de la atención de peticiones que le hicieron en el trayecto como la instalación de luminarias, rehabilitación de red de drenaje y pavimento dañado por la persistente lluvia