Con sello “México Anfitrión 2026” 28 hoteles y restaurantes: Sectur

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El sello “México Anfitrión 2026” no es una simple distinción, es una oportunidad histórica de brillar con luz propia ante el mundo, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya ha hecho de la excelencia su prioridad, desde el primer día de su gobierno impulsa la certificación a todos los niveles, posicionando a Tamaulipas como un destino de clase mundial con servicios turísticos de la más alta calidad para el turismo local, nacional e internacional”, señaló .

Destacó que ya son 28 hoteles y restaurantes de los diversos destinos turísticos del estado, los acreditados en esta certificación que eleva el servicio a niveles de excelencia global.

Con ello, dijo, se transforma al equipo, en verdaderos embajadores que enamoran a cada visitante y graban el nombre del hotel o restaurante en la memoria de la hospitalidad.

El reconocimiento “México Anfitrión 2026” es una certificación oficial impulsada por la Secretaría de Turismo federal, algunos de los certificados son: Hotsson Tampico; San José Turístico; Casino Tulteco; City Express by Marriot Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, entre otros más.

“En la Secretaría de Turismo de Tamaulipas seguimos invitando al sector turístico para participar en este distintivo dirigido a prestadores de servicios turísticos profesionales de los giros de hospedaje y alimentos y bebidas”, refirió el funcionario estatal.

Para mayor información, las y los interesados se pueden remitirse a la página web https://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/mexico-anfitrion-2026-422710