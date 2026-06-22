Argentina derrota a Austria en una tarde histórica para Lionel Messi

AGENCIAS

El día previo al partido, Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina, compartió el deseo que tiene para Leo Messi, a dos días de su cumpleaños 39: Que sea feliz siempre.

Como si fuera una orden, en menos de 24 horas, el destino se lo cumplió. La Pulga convirtió ante Austria su gol número 17 en la historia de las Copa del Mundo para convertirse en el máximo goleador.

Pero nunca es suficiente para Leo. En la agonía del partido, toda la energía que guardó durante el partido la expulsó para firmar su doblete en esta justa. Sí, no fue uno, fueron dos del astro argentino.

Con esto, dejó atrás al histórico alemán Miroslav Klose (16) y ahora el trono le pertenece únicamente a él con 18 dianas. Con su doblete, Argentina venció (2-0) a la Selección Austriaca para tomar el liderato del Grupo J y asegurar su boleto en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Pero hasta en esta tarde mágica también tuvo que sortear un bache. Al minuto 8, La Pulga falló un penalti que le cometieron a Lautaro Martínez. Tras la revisión en el VAR, tomó el esférico y las tribunas del Dallas Stadium saboreaban un gol que pasaría a la historia, pero tuvieron que esperar; Messi mandó el balón por un costado del arco.

Treinta minutos después del fallo, Messi realizó una calca del gol que le hizo al Real Madrid en 2017 para sellar otro récord a su nombre. Esta vez no fue Jordi Alba, fue Facundo Medina quien sirvió el balón para que la Leo apareciera en el corazón del área y venciera al arquero Alexander Schaleger.

Ya en el tiempo agregado, Lionel Andrés tomó el balón dentro del área, disparó en dos ocasiones y la fortuna le sonrió en el segundo intento. Segundo gol de la tarde para convertirse en el máximo goleador en lo que va de esta justa de 2026, con cinco.

Ahora, va por otra marca, una personal. Con sus cinco tantos está a tres de superar los siete que alcanzó en el pasado Mundial de Qatar 2022. La estadísticas siguen girando en torno a La Pulga y Norteamérica 2026 no es la excepción.