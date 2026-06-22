Celebran Día del Padre en CEDES Laredo con lotería y convivencia

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Siguiendo las tradiciones mexicanas, el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) del municipio de Nuevo Laredo celebró el Día del Padre, con un juego de lotería en el que participaron 70 personas privadas de la libertad (PPLs).

Durante la actividad, PPLs disfrutaron de una sana convivencia y tuvieron la oportunidad de ganar kits de higiene personal al obtener el triunfo en cada ronda.

Adicionalmente, trabajadores de este centro penitenciario que son padres de familia disfrutaron de una convivencia en el área de oficinas, la cual incluyó degustación de alimentos, confitería y decoración alusiva a esta fecha.

De esta manera, el CEDES de Nuevo Laredo, único con población total varonil, reconoce el papel de la paternidad en la construcción de la comunidad y en el proceso de reinserción social.