Con intenso bacheo, reparan calles dañadas por lluvias en Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El Ayuntamiento de Victoria, mantiene desplegadas brigadas emergentes en la ciudad para reparar los cientos de baches causados por las recientes precipitaciones en avenidas principales, calles de colonias y rutas de transporte público.

Las acciones de rehabilitación de superficie asfáltica dañada por los escurrimientos pluviales, se han realizado en puntos prioritarios de las avenidas 16 de Septiembre, Carlos Adrián Avilés y Tamaulipas, como en calles de mayor tránsito de la zona centro de la Capital.

Por instrucción del alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, se habilitaron cuadrillas adicionales para acelerar el trabajo de bacheo en las calles Pino Suárez de la colonia Ignacio Zaragoza, calle 29 en la Miguel Alemán, Dr. Canales de la Doctores y Michoacán de la Norberto T. Zapata.

También se atendieron reportes ciudadanos en las colonias Ascensión Gómez, Huertas del Río, Ampliación Libertad, La Paz y fraccionamientos San Miguel, Sierra Ventana, La Florida y Montes Altos, con una cobertura total de 740 m2 en beneficio de más de 5,200 ciudadanos.

Con maquinaria pesada, personal operativo de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, mejoró la movilidad en calles de 18 colonias de la periferia de la ciudad con trabajos de rastreo y nivelación en una superficie de 29,000 metros cuadrados y en beneficio de 7,000 habitantes.