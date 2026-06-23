Entrega Américo gimnasio-auditorio al Tec Victoria; inversión fue de 84 mdp

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya inauguró el gimnasio-auditorio del Instituto Tecnológico de México, campus Ciudad Victoria, una magna obra de 2,650 metros cuadrados de construcción, en la que se invirtieron más de 84 millones de pesos, y atestiguó la graduación de 213 estudiantes de este prestigiado plantel, a quienes exhortó a sumarse al desarrollo e impulso que vive Tamaulipas.

Luego de cortar el listón inaugural del gimnasio-auditorio que lleva el nombre del exgobernador Américo Villarreal Guerra, el mandatario tamaulipeco hizo un reconocimiento a la aportación que, desde hace más de medio siglo, ha realizado el Tecnológico de Victoria al desarrollo institucional y la innovación, incorporando los parámetros científicos y del desarrollo tecnológico más avanzados para seguir formando parte sustantiva en proyectos que impulsa el Gobierno del Estado e incorporar a Tamaulipas a la vanguardia en este mundo global de cambios rápidos e inéditos.

“En Tamaulipas, amigas y amigos, estamos determinados a entrarle de lleno al salto tecnológico, pero siempre preservando su carácter ético y moral, su dimensión humana”, expresó.

Al dirigirse de manera especial al maestro Marco Polo Mendoza, quien acudió con la representación del director general del Tecnológico Nacional de México, Ramón Jiménez López, el gobernador reiteró su compromiso para que todos los campus de la institución en Tamaulipas sigan siendo líderes en educación tecnológica a través de proyectos relevantes de vanguardia e innovación en México.

Por su parte, Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas y padrino de la generación 94 del Tec Victoria, reconoció que este nuevo complejo deportivo no sería posible sin la visión del gobernador Américo Villarreal, ya que está convencido de que la educación es el cimiento más sólido que puede entregarse a las nuevas generaciones.

“Este gimnasio resume mejor que cualquier discurso lo que queremos decir cuando hablamos de obras que transforman y resultados que permanecen”, dijo.

El titular de Obras Públicas, exalumno del Tec Victoria, explicó que el nuevo gimnasio cuenta con 2,650 metros cuadrados de construcción e incluye gradas laterales, vestidores, sanitarios, sala de trofeos, vestíbulo, cafetería, escenario con camerinos, área de palcos, aire acondicionado, extractores y ventiladores, además de cancha de basquetbol con duela de madera de maple con especificaciones y requerimientos profesionales, canastas de basquetbol portátiles, butacas en área de palcos, aire acondicionado, puertas y rampa de emergencia, señalización y sistema contra incendios, así como banquetas perimetrales.

En su intervención, la directora del Tecnológico Victoria, Deysi Yesica Álvarez Vergara, agradeció al gobernador por cumplir un compromiso que por varias décadas representó un anhelo de docentes y estudiantes, y aseguró que este gimnasio contribuirá a la formación integral de las y los alumnos.

“Estamos aquí siendo testigos de este hito en la historia del Tec Victoria, pues hoy se ha inaugurado esta magnífica obra; una obra que permitirá a nuestros jóvenes desarrollar mejor sus habilidades extraescolares, habilidades que estoy convencida aportan de manera significativa al desarrollo de sus perfiles profesionales”, expresó.

En el evento se contó con la presencia de maestros fundadores del Tecnológico Victoria, directivos de diversos planteles del estado, integrantes de los diversos equipos del plantel y funcionarios del gabinete estatal.