Tragedia en el río: Se ahogan jovencita y sus padres

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- Una adolescente de 14 años de edad y sus dos padres se ahogaron hoy, en el río San Francisco, que se ubica en el kilómetro 12 de la carretera Interejidal, en el municipio de Victoria.

Las indagatorias de las autoridades indican que la menor de edad ingresó al agua y fue arrastrada por un remolino; de inmediato su papá, Enrique “N” de 39 años de edad, se lanzó al agua para tratar de salvarla.

Como ninguno de los dos salió, la mamá, Fernanda “N” de 35 años de edad, también intentó rescatarlos, pero los tres fallecieron ahogados.

Dos niños, de 7 y 9 años de edad, fueron testigos de la tragedia y cayeron en una severa crisis nerviosa al ver que sus seres queridos ya no salieron del agua.

Al sitio acudieron elementos de las diferentes corporaciones de emergencia, como Protección Civil del Estado y Guardia Estatal. Después llegó el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para las indagatorias correspondientes y del Servicio Médico Forense.

Según el testimonio de varias personas, la familia tiene su domicilio en la colonia Emilio Caballero de Ciudad Victoria, en donde sus vecinos estaban consternados al enterarse de los hechos. También se confirmó que Enrique era agente de la Guardia Estatal de Tamaulipas.

Antonio, un amigo de Enrique llegó al río y rompió en llanto ante lo sucedido. Incluso, relató que lo había invitado al paseo en el río, pero no pudo ir y le advirtió: “Está muy peligroso”.

Algunas personas que conocen el sitio mencionaron que ese río generalmente está seco, pero por las recientes lluvias actualmente lleva agua y la parte peligrosa es donde termina el concreto y se forma una poza con un remolino. Incluso, una tarde anterior un menor también estuvo a punto de ahogarse pero logró ser rescatado con vida.