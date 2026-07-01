Fomenta la UAT vocaciones científicas con el arranque en Reynosa del campamento “Amor por la Ciencia”

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con el firme propósito de acercar el conocimiento a las nuevas generaciones, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) dio inicio formal a las actividades del Campamento de Verano “Amor por la Ciencia”, marcando así el arranque oficial de este circuito estatal en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (UAMRA) como su primera sede.

Impulsado por la gestión del rector Dámaso Anaya Alvarado como parte de las políticas institucionales para fortalecer la vinculación social y el fomento a las vocaciones científicas desde la infancia, este encuentro busca que las niñas y los niños exploren el saber a través de actividades tecnológicas, lúdicas y recreativas que despierten su curiosidad y pensamiento crítico.

Al ponerse en marcha, “Amor por la Ciencia” reunió a más de 60 entusiastas participantes de entre 6 y 12 años, quienes, del 29 de junio al 3 de julio, vivirán experiencias didácticas inmersivas en más de 25 talleres prácticos y experimentos diseñados para demostrarles que la ciencia puede ser divertida y accesible.

El éxito de esta edición en la zona norte descansa en el trabajo colaborativo de 64 destacados investigadores pertenecientes a las facultades y unidades académicas de Reynosa Aztlán, Reynosa Rodhe, Río Bravo, Matamoros y Nuevo Laredo.

La ceremonia de inauguración contó con la presencia de la directora de Estudios Sectoriales de la Secretaría de Investigación y Posgrado, Leticia Díaz Mariño, y de la directora de la UAMRA, María Cristina Hernández Jiménez, quienes dieron la bienvenida a los participantes, destacando que sembrar la semilla de la innovación y el cuestionamiento en la niñez es fundamental para construir un mejor futuro.

Tras este exitoso arranque, las próximas sedes darán continuidad en la zona sur, del 13 al 17 de julio, en la Facultad de Ingeniería Tampico; y en la zona centro, del 10 al 14 de agosto, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de Ciudad Victoria.

Cabe destacar que, con la finalidad de que más familias puedan integrarse a esta experiencia educativa, las fechas de registro se han ampliado formalmente hasta el 8 y el 15 de julio, respectivamente, reafirmando el compromiso humanista y social de la UAT con la comunidad tamaulipeca.