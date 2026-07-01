Javier Aguirre celebra el pase histórico de México: “Es un partido para recordar, el más importante de mi carrera”

AGENCIAS

Con la tranquilidad que suele acompañar a los entrenadores después de una misión cumplida, Javier Aguirre compareció ante los medios tras la clasificación de la Selección Mexicana a los Octavos de Final de la Copa del Mundo.

El estratega nacional reflejaba satisfacción en cada gesto, consciente de que su equipo había respondido en uno de los partidos más importantes del torneo y ante una afición que no dejó de respaldarlo en ningún momento.

Todavía con el eco de los festejos resonando en el Estadio Ciudad de México, Aguirre tomó el micrófono para compartir sus sensaciones sobre la victoria frente a Ecuador. El seleccionador le dio el valor al resultado, recordando las generaciones que no pudieron llegar al quinto partido y asegurando que es el triunfo más importante de su carrera.

“Yo formo parte de esa generación que no había logrado dar este paso. Somos una familia, y esa es una palabra difícil de utilizar en el futbol. Es un partido para recordar por la afición, por el entorno y por el escenario. En lo personal, le he ganado a grandes equipos, pero ninguna victoria se compara con la de hoy, por haber sido en casa y con tu gente”, mencionó.

Aguirre, quien recalcó estar contento con el funcionamiento de todo el plantel, habló sobre el posible rival de este domingo.

“A Congo lo conocí en Egipto. Juegan bien, son un equipo muy intenso, tienen buenos jugadores y un buen técnico, un muy buen técnico. No nos toca escoger. Inglaterra también es un gran rival. Debemos estar alerta de aquí al domingo para seguir con este ánimo y ver si somos capaces de hacer un partido tan completo como el de hoy”, finalizó.