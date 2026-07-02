Alcalde Lalo Gattás se suma a acciones del Consejo Estatal de Protección Civil

El Alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, participó en la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil para coordinar acciones de prevención, atención y auxilio a la población con el gobierno federal y estatal durante la temporada de lluvias y ciclones.

2 julio, 2026
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Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El Alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, participó en la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil para coordinar acciones de prevención, atención y auxilio a la población con el gobierno federal y estatal durante la temporada de lluvias y ciclones.

En el evento, presidido por la Coordinadora Nacional de Protección Civil Laura Velázquez Alzúa y el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya, se tomaron acuerdos importantes para trabajar en conjunto en las estrategias de atención ciudadana que instruyó la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.

“Estamos listos y prestos para ir en coordinación con el gobierno del Estado y Federal. Por parte de Protección Civil Municipal se han hecho acciones preventivas dando capacitación en escuelas y profesionalizando a nuestros elementos con cursos en McAllen” dijo Gattás Báez al término del evento celebrado en el auditorio del Polyforum.

Agregó que los 88 elementos que dispone la Coordinación de Protección Civil de Victoria se encuentran listos para atender cualquier contingencia, así como el equipo necesario para responder al llamado de la población durante la temporada de lluvias que comprende del 1 de junio al 30 de noviembre.

2 julio, 2026
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