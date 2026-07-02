Ciudad Victoria: Supervisa Lalo Gattás limpieza de vialidades

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- La limpieza de camellones viales mejora la imagen urbana y movilidad de peatones, para constatar la eficiencia de esas acciones el alcalde Lalo Gattás realizó un recorrido de supervisión por distintos sectores de la ciudad.

En compañía del secretario de Servicios Públicos Marco Cantú, verificó los trabajos de chapoleo, poda y recolección de basura en avenida Las Américas, entre Colombia y calle Bertha del Avellano, considerada una ruta de gran movilidad en este sector norte de la ciudad.

Como parte de sus actividades cotidianas, el alcalde de Victoria supervisa en territorio el avance de los servicios públicos, este miércoles 1 de julio fue la col. Libertad para continuar en la col. Vamos Tamaulipas con el banderazo de obra a red de agua potable.

Dentro de los recorridos, Gattás Báez escucha y atiende personalmente reportes ciudadanos como ocurrió en ambos eventos cuando los vecinos se acercaron a la autoridad municipal con la confianza de encontrar una respuesta favorable a sus peticiones.