Reúne la UAT a más de tres mil universitarios en webinarios sobre salud mental

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reunió a 3 426 participantes, de más de 30 instituciones de educación superior de la región noreste del país, durante el ciclo de webinarios “Tutoría con Sentido: Charlas de Salud Mental Universitaria”, que tuvo como propósito consolidar un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas para impulsar el bienestar integral del estudiantado.

En representación del rector Dámaso Anaya Alvarado, la secretaria académica de la UAT, Rosa Issel Acosta González, presidió el encuentro virtual desarrollado en el marco de las actividades de la Red Regional Noreste de Tutoría de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Como parte del programa, expertos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) compartieron investigaciones y estrategias orientadas a fortalecer el acompañamiento tutorial, la inclusión y la salud mental.

En ello se destacó la participación de ponentes que abordaron temas críticos para la comunidad estudiantil: la Dra. Lorena Alicia Medina López abordó la conferencia “Salud mental universitaria: retos y desafíos en el ámbito de las tutorías”; el Dr. Raúl Morales Villegas expuso el tema de acompañamiento a estudiantes universitarios neurodivergentes desde la tutoría; y la Dra. Karla Patricia Valdés García impartió “Factores protectores, estrategias de detección y atención para la prevención del suicidio en entornos educativos”.

Al cierre de las jornadas, las autoridades de la UAT reconocieron el respaldo fundamental de la ANUIES, así como el compromiso de los especialistas y de las instituciones asistentes que contribuyeron a este importante esfuerzo académico.

Como institución coordinadora de la Red Regional Noreste de Tutoría de la ANUIES, la Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirma su compromiso de impulsar iniciativas que fortalezcan la tutoría universitaria, promuevan el bienestar integral de las y los estudiantes y consoliden comunidades universitarias más humanas, inclusivas y comprometidas con la salud mental.