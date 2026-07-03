Llaman a evitar riesgos en festejos por el Mundial; piden no participar en retos de “¡quiere volar!”

AGENCIAS

Después de que fallecieron cuatro personas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, luego del triunfo de la Selección Mexicana frente a Ecuador, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), llamó a la afición a evitar conductas que pongan en peligro la integridad física propia o de terceros.

A través de un comunicado, las autoridades recomendaron evitar participar en retos o dinámicas como el denominado “Quiere volar”, en el cual una persona es lanzada por otras mientras la cargan con la fuerza de sus brazos; arrojarse desde parabuses o estructuras elevadas.

Así como realizar peleas simuladas empleando trafitambos, escalar mobiliario urbano con la finalidad de grabar videos, causar aglomeraciones y desplazamientos repentinos bajo expresiones como “Nadaremos”.

En dicho desplegado, estas dependencias enfatizaron que las acciones ponen en peligro tanto a quienes participan como a las personas que se encuentran alrededor.

Detallaron que la euforia colectiva, sumada en algunos casos al consumo de alcohol u otras sustancias, disminuye la capacidad para identificar riesgos y tomar decisiones oportunas, lo que aumenta la probabilidad de padecer fracturas, traumatismos, lesiones permanentes o inclusive la muerte.

Además, la difusión de dicha clase de actos en redes sociales puede contribuir a normalizar comportamientos peligrosos y favorecer su imitación.

“Se recomienda no aceptar bebidas alcohólicas o de cualquier otro tipo ofrecidas por personas desconocidas, ya que podrían estar alteradas con sustancias que provocan somnolencia, desorientación, pérdida de memoria o reducción de la capacidad de reacción”, resaltaron las dependencias.