Se eleva a 2 mil 595 la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela

AGENCIAS

Venezuela.- El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos en la zona norte de Venezuela el pasado 24 de junio asciende a al menos dos mil 595, mientras que la cantidad de heridos es de 12 mil 400, anunció este jueves la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

En una rueda de prensa, la mandataria aseguró que todos los fallecidos serán debidamente identificados. “Yo de entrada dije: nadie va a fosa común”, dijo. “Lo primero, reconocimiento por huella (dactilar)”, señaló, o por fotografía y “en los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense”.

El gobierno venezolano no ha informado sobre cifras de personas desaparecidas, aunque Naciones Unidas estimó que pueden llegar a 50 mil.

Al mismo tiempo, Rodríguez informó que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para “recuperar recursos” que permitan la reconstrucción de infraestructura afectada en el país sudamericano por los sismos.