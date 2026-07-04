Con lleno total en las gradas, Corre empata con Chivas de Liga Mx

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria.- Una fiesta memorable de luz, color y alta calidad futbolística, vivieron mas de diez mil aficionados que atiborraron el graderío del Estadio Marte R. Gómez, en un emocionante 0 a 0 entre Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Previamente se enfrentaron los suplentes del Rebaño Sagrado y Correcaminos Premier, que igualaron a un gol por bando.

Tercer encuentro de pretemporada para Gabriel “Místico” Pereyra y la nave universitaria, que entrega buen saldo, pues se cumplen objetivos en la evolución futbolística y cohesión de líneas de cara al arranque del Torneo Apertura 2026 que iniciará el próximo 25 de julio con la visita a Mineros de Zacatecas.

Edson Reséndez, Alan Di Pippa, Gerardo Moreno, Alex Monarrez, Andrés Catalán, el capitán ecuatoriano Vicente Torres Chiriboga, Damián Torres, Omar Islas, Bryan “Cobra” Mendoza, Willy Guzmán y Tomás Sandoval, arrancaron de inicio por el bando azulnaranja.

Los dirigidos por Gaby Milito arrancaron con su cuadro estelar disponible, con Whalley en el arco, Diego Campillo, Dany Aguirre, “Cotorro” González, Ledezma, Omar Govea, “Oso” González, Kevin Castañeda, Ángel Sepúlveda y Jordan Carrillo, que se fue expulsado por doble amonestación en el primer tiempo.

Correcaminos continuará con su preparación en casa y se alista para recibir en duelo internacional al Sporting de Costa Rica el próximo 9 de julio y el día 16 a la Selección Mexicana Sub 23 que se encuentra en fase de preparación de cara a los Juegos Centroamericanos.