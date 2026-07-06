Segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria estará lista en 2027: Conagua

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad de México.- Los trabajos de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, que permitirá incrementar el abasto de agua de la presa Vicente Guerrero a Ciudad Victoria, avanzan de acuerdo a los tiempos y plazos establecidos, aseguró Felipe Zataráin Mendoza, subdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua, quien reconoció la colaboración del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, para la construcción de una planta potabilizadora que complementará esta magna obra.

Durante la conferencia Mañanera del Pueblo, este lunes en Palacio Nacional, ante la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario de la Conagua explicó que está por concluirse la línea de conducción del acueducto, “está prácticamente terminada”, indicó.

Agregó que próximamente realizará la licitación de dos plantas de rebombeo, más un tanque, estimando terminar los trabajos alrededor del mes de julio del próximo año.

“El Gobierno del Estado está encargado de la potabilizadora y más o menos tiene las mismas fechas. Entonces, yo creo que podemos estar arrancando todo el sistema en julio del próximo año”, informó.

La Comisión Nacional del Agua construye la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria con una inversión de más de 2 mil millones de pesos, el cual permitirá duplicar el abasto hasta 1,500 litros por segundo a fin de atender las necesidades actuales y futuras de más de 300 mil habitantes de la capital de Tamaulipas.