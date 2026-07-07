Jugadores de Bélgica imitan el baile de Donald Trump tras eliminar a Estados Unidos del Mundial

AGENCIAS

Bélgica firmó una de las actuaciones más contundentes de los octavos de final al derrotar (4-1) a Estados Unidos en un partido que estuvo rodeado de polémica desde los días previos. Gran parte de la atención se centró en Folarin Balogun, quien pudo disputar el encuentro después de que se cancelara su expulsión, una decisión que generó críticas.

Con un ambiente cargado de presión, el conjunto europeo dejó de lado cualquier distracción y se impuso con claridad. La superioridad belga quedó reflejada en el marcador y terminó por sepultar las aspiraciones de los estadounidenses, que se despidieron de la Copa del Mundo ante su afición.

Los jugadores belgas celebraron efusivamente cada anotación y, una vez consumada la victoria, trasladaron la fiesta al vestidor, donde protagonizaron una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Varios futbolistas del combinado europeo aprovecharon el momento para recrear el característico baile de Donald Trump, un gesto que no pasó desapercibido debido al contexto que rodeó el partido. Entre risas, música y festejos, los belgas sellaron una noche redonda.

El reto para Bélgica en la Copa del Mundo será aún mayor en los cuartos de final, donde se medirá ante España, una de las selecciones que llega con la etiqueta de favorita al título. El conjunto dirigido por Rudi García buscará dar un golpe de autoridad frente al equipo de Luis de la Fuente y confirmar el crecimiento que ha mostrado a lo largo del torneo.